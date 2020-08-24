بث مباشر | مشاهدة مباراة الاتحاد والفيحاء في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة “الاتحاد والفيحاء” في أهم مباريات اليوم الاثنين 24-8-2020 في الجولة 27، بالدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

تنقل مباراة “الاتحاد والفيحاء” على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق “فهد العتيبي”.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 20:50 بتوقيت السعودية، 19:50 بتوقيت مصر، 17:50 بتوقيت جرينتش، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة”.

يتواجد فريق “الاتحاد” في المركز 12 في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 27 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن اولى مراكز الهبوط التي يقبع فيها “الفتح”.

وسيسعى الاتحاد إلى تحقيق الفوز من أجل خطف المركز 11 من فريق “الفيحاء”، والابتعاد عن مناطق الهبوط إلى الدوري السعودي الدرجة الأولى.

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في المقابل يحتل “الفيحاء” المركز 11 في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن صاحب المركز العاشر “التعاون”.

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الاتحاد 0-0 الفيحاء

ملعب الجوهرة المشعة (جدة)

الدوري السعودي (الجولة 27)

تبدأ في الساعة 17:50 بتوقيت جرينتش.

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