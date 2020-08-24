الميركاتو الصيفي.. نجم الهلال “الحلم الأكبر” ولاعب نابولي هو البديل!

ذكرت صحيفة “ilmionapoli” الإيطالية أن نادي جنوى وضع عدة خيارات لتدعيم هجوم الفريق في الميركاتو الصيفي 2020، موضحة أنه في حالة فشل ضم محترف نادي الهلال، سباستيان جيوفينكو، فإن البديل هو لاعب فريق نابولي أمين يونس.

وأوضح المصدر أن الحلم الأكبر لنادي جنوى هو ضم نجم الهلال جيوفينكو، لكن الصفقة لن تكون سهلة من الناحية المالية، مضيفة “جنوة سيندفع إلى سوق الانتقالات، تم بالفعل تحديد العديد من الأسماء للهجوم: يبقى الحلم الأكبر سيباستيان جيوفينكو، لكن أمين يونس هو الخيار الثاني”.

وبحسب ما أفاد به خبير سوق الانتقالات الإيطالي، ألفريدو بيدولا، فإن جنوى سيطلب الألماني ذو الأصول اللبنانية أمين يونس رسميًا من نابولي، لكن تفاصيل الصفقة لم تعرف بعد.

وأكد بيدولا “كانت هناك بالفعل اتصالات بين الناديين، لكن في يناير الماضي تم إلغاء المفاوضات بأمر من اللاعب. الآن بالنظر إلى العدد الكبير من المهاجمين في الفريق، سيحاول نابولي بالتأكيد التخلص من يونس”.

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جيوفينكو مع الهلال

كان جيوفينكو قد شارك مع الهلال في مباراة أهلي جدة الماضية التي انتهت بهزيمة الزعيم 2 ـ 1 ضمن الجولة 26 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وتوقف رصيد الهلال بعد الخسارة عند 60 نقطة، في صدارة الدوري السعودي، ويبتعد بفارق 6 نقاط عن ملاحقه النصر قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.

وانضم جيوفينكو إلى الهلال قادمًا من فريق تورنتو في 31 يناير 2019، وقد حقق مع الهلال بطولة دوري أبطال آسيا العام الماضي، وشارك لاعب يوفنتوس السابق في كأس العالم للأندية الماضية بقطر، واحتل مع فريقه المركز الرابع.

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