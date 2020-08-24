النصر يصدم جوليانو في الميركاتو الصيفي!

يبدو أن الموسم الحالي سيكون الأخير لمحترف نادي النصر، جوليانو دي باولا، وأنه بنسبة كبيرة سيغادر العالمي في الميركاتو الصيفي 2020.

يأتي ذلك بعدما أكدت العديد من المواقع والصحف التركية أن نادي النصر تقدم بعرض قيمته 4 مليون يورو للتعاقد مع صانع ألعاب نادي بيشكتاش التركي، آدم لياييتش، خلال الميركاتو الصيفي 2020.

وأشارت التقارير إلى أن النادي التركي رفض عرض النصر، وطلب الحصول على مبلغ 7.5 مليون يورو من أجل بيع اللاعب في الميركاتو الصيفي 2020.

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وأضاف المصدر ذاته أن إدارة النصر اقترحت إجراء صفقة تبادلية، بانتقال جوليانو للفريق التركي مقابل لياييتش لكن بيشكتاش طلب مبلغ إضافي يقدر بنحو 2 مليون يورو، ومازالت المفاوضات بين الطرفين مستمرة.

وينتهي عقد اللاعب مع بشيكتاش موسم 2022، مما يعني ضرورة موافقة النادي التركي على التخلي عن نجمه المتألق، إذا ما أراد النصر استقطابه في الميركاتو الصيفي 2020.

جدير بالذكر أن اللاعب الصربي آدم لياييتش شارك مع بشيكتاش خلال منافسات الموسم المنصرم في 29 مباراة، ساهم في 14 هدف، مسجلا سبعة، وصنع نفس العدد.

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