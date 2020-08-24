مع اقتراب حسم الدوري السعودي.. جماهير الهلال لإعلام النصر: كفاكم إدعاءات!

شنت جماهير نادي الهلال هجومًا حادًا على الإعلامي الرياضي، سعود الصرامي، المتحدث الرسمي لنادي النصر، بعد تغريداته الأخيرة التي أكد من خلالها وجود أخطاء تحكيمية فادحة تؤثر على عدالة المنافسة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وأكد عشاق الهلال أن الزعيم هو المتضرر الأكبر من التحكيم، وأن إعلام النادي المنافس النصر دائمًا ما يدعي المظلومية، رغم وجود تحكيم أجنبي، وتطبيق تقنية الفيديو في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وكان الصرامي قد نشر عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” صورة من هدف الهلال عن طريق علي البليهي في شباك أهلي جدة خلال المواجهة الماضية في الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين.

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وقال الصرامي “فريق كامل و ليس لاعب offside، ومع هذا تم احتساب الهدف، تذكر عزيزي الرياضي حدوث خطأ لصالح أهلي جدة قبل الهدف”.

وأضاف “حقوق النصر لا تقبل التفاوض، فعندما يؤكد فودة و سمير عثمان و المرادسي الذين يظهرون في برنامج وضع النصر خصماً له متفقين مع خبراء التحكيم بأن قرارات الفرنسي أضرت بالنصر واثرت على نتيجة الديربي فعليك أن تؤمن بحجم الكارثة”.

وكان الهلال قد انهزم من أهلي جدة بنتيجة 2 ـ 1 ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري السعودي، ليتقلص الفارق إلى 6 نقاط مع النصر صاحب الوصافة، علمًا بأن المتبقى على نهاية المسابقة 4 جولات.

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