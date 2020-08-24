رياضة | الزمالك لا يستسلم في صفقة نجم بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك لا يستسلم في صفقة نجم بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبحث إدارة الزمالك تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد، بناءا على رغبة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

الزمالك يضغط لضم نبيل دونجا

يواصل مسؤولو نادي الزمالك، محاولاتهم لضم نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز ومنتخب مصر، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

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وطلب المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، من إدارة القلعة ضرورة تدعيم صفوف الأبيض، بضم نبيل دونجا من بيراميدز.

من جانبه تقدمت إدارة الزمالك بعرض جديد قيمته 30 مليون جنيه من أجل ضم نبيل دونجا، بشكل نهائي خلال فترة الميركاتو الصيفي.

وفي سياق متصل رفع مسؤولو بيراميدز، مطالبهم للاستغناء عن نبيل عماد دونجا، من 30 مليون جنيه، لـ50 مليون.

الجدير بالذكر أن نبيل عماد دونجا خاض 23 مباراة مع بيراميدز هذا الموسم فى جميع البطولات، تمكن من تسجيل هدفين وصناعة هدف وحيد بمعدل تهديفى.