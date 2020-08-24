رياضة | تطورات جديدة في صفقة انتقال لاوتارو إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تطورات جديدة في صفقة انتقال لاوتارو إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن المفاوضات تجددت مرة أخرى بين مسئولي برشلونة الإسباني ونظرائهم في إنتر ميلان الإيطالي بشأن تعاقد النادي الكتالوني مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم هجوم إنتر ميلان الإيطالي في الصيف الحالي.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن مسئولي إنتر ميلان يرغبون في حسم الأمور في وقت مبكر حتى يتمكنوا من إيجاد البدائل قبل بداية الموسم المقبل.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مسئولي النادي اللومباردي طلبوا مع مسئولي برشلونة الاجتماع خلال الأسبوع الحالي حتى يتم من خلاله إتخاذ قرار حاسم بشأن تلك الصفقة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن إنتر ميلان لديه قناعة أن لاوتارو مارتينيز سينتقل إلى برشلونة في نهاية المطاف لذلك هو يخطط للموسم المقبل بدون تواجد النجم الأرجنتيني في صفوفه.