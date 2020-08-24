رياضة | الزمالك يُعلن جاهزية نجم الفريق لمواجهة المقاولون

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يُعلن جاهزية نجم الفريق لمواجهة المقاولون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
خضع حازم إمام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لبرنامج تأهيلي خاص على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.
ويعاني اللاعب من بعض الآلام الخفيفة في العضلة الأمامية بعد مباراة الاهلي الأخيرة والتي فاز بها الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وأكد الجهاز الطبي جاهزية اللاعب من الناحية الطبية لكن الجهاز الفني فضل خوضه لتدريبات تأهيلية لتجهيزه لمباراة المقاولون العرب يوم الخميس المقبل في الجولة ٢٢ من بطولة الدوري الممتاز.
ويستعد فريق الزمالك لمواجهة قوية أمام نظيره المقاولون العرب يوم الخميس المقبل، على ستاد الأهلي والسلام، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2019 / 2020.
وكان الزمالك حقق انتصارا عريضا على حساب غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 3 / 1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري.
ترتيب الزمالك في الدوري الممتاز:
يحتل فريق الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 42 نقطة، خلف النادي الأهلي المتصدر بـ56 نقطة.