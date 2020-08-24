رياضة | الزمالك يجري مسحات كورونا قبل مواجهة المقاولون العرب

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يجري مسحات كورونا قبل مواجهة المقاولون العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخضع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا في الرابعة عصر غدا الثلاثاء قبل خوض التدريبات.

ويخوض الفريق تدريباته غدا في الخامسة مساءا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي في إطار الاستعدادات لمواجهة المقاولون العرب يوم الخميس المقبل بالجولة ٢٢ من بطولة الدوري الممتاز.

وحقق الزمالك فوز عريض على نظيره الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في مباراة القمة 120 والتي اقيمت في الجولة الماضية من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 42 نقطة خلف النادي الأهلي المتصدر برصيد 56.