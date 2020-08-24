رياضة | مصطفى فتحي يواصل التأهيل

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مصطفى فتحي يواصل التأهيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ مصطفى فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في تنفيذ المرحلة الأخيرة من التدريبات التأهيلية بخوض برنامج تدريبي خاص تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق. و أدى اللاعب تدريبات تأهيلية على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة لتجهيزه العودة للملاعب مرة أخرى. ويستعد الفريق لمواجهة المقاولون العرب يوم الخميس المقبل في الجولة ٢٢ من بطولة الدوري الممتاز. وحقق الزمالك فوز عريض على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف ليعزز موقعه بالمركز الثاني برصيد 42 نقطة خلف الأهلي المتصدر برصيد 56 نقطة.

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