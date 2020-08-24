رياضة | أول تعليق من عبد الشافي بعد إصابته أمام الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر أول تعليق من عبد الشافي بعد إصابته أمام الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، احترامه وتقديره لمجلس إدارة النادي بقيادة المستشار مرتضى منصور.

وأوضح اللاعب أن أمير مرتضى المشرف على الكرة بالنادي الأبيض كان معه منذ إصابته واطمأن عليه حتى خرج من غرفة العلميات بعد الخضوع لعملية جراحية عقب إصابته بكسر في عظمة الترقوة وتوجه اللاعب بالشكر المشرف على الكرة.

وشدد اللاعب على أن هدفه في الفترة المقبلة هو تنفيذ البرنامج العلاجي الموضوع له من أجل العودة للتدريبات في أقرب وقت ممكن واللحاق بمباريات الزمالك.

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