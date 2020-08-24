رياضة | أول تعليق من عبد الشافي بعد إصابته أمام الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر أول تعليق من عبد الشافي بعد إصابته أمام الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، احترامه وتقديره لمجلس إدارة النادي بقيادة المستشار مرتضى منصور.
وأوضح اللاعب أن أمير مرتضى المشرف على الكرة بالنادي الأبيض كان معه منذ إصابته واطمأن عليه حتى خرج من غرفة العلميات بعد الخضوع لعملية جراحية عقب إصابته بكسر في عظمة الترقوة وتوجه اللاعب بالشكر المشرف على الكرة.
وشدد اللاعب على أن هدفه في الفترة المقبلة هو تنفيذ البرنامج العلاجي الموضوع له من أجل العودة للتدريبات في أقرب وقت ممكن واللحاق بمباريات الزمالك.
ترتيب الدوري المصري :-
1- الأهلي 56 نقطة
2-الزمالك 42 نقطة.
3-بيراميدز 39 نقطة.
4-المقاولون العرب 37 نقطة.
5-الاتحاد السكندري 29 نقطة.
6-إنبي 29 نقطة.
7-سموحة 27 نقطة.
8-الانتاج الحربي 24 نقطة.
9- مصر المقاصة 23 نقطة.
10-الاسماعيلي 23 نقطة.
11-حرس الحدود 22 نقطة.
12-أسوان 22 نقطة
13-طلائع الجيش 21 نقطة.
14-الجونة 21 نقطة.
15-المصري 20 نقطة.
16-وادي دجلة 19 نقطة.
17-طنطا 16 نقطة.
18-نادي مصر 16 نقطة