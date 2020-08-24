اخبار الرياضه

رياضة | فايلر يُعاند الأهلي ويرفض ضم "صخرة الدفاع"

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يُعاند الأهلي ويرفض ضم "صخرة الدفاع" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، محاولات ضم باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي، لاسيما بعد تعرض محمود متولي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

فايلر يرفض ضم باهر المحمدي 

وأكد  المدرب السويسري رنيه فايلر أنه لا يرى أن المحمدي سيكون إضافة لخط دفاع الأهلي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

Advertisements

ورفض فايلر مخطط لجنة التخطيط في التعاقد مع باهر المحمدي لتعويض غياب متولي لمدة لن تقل عن 6 شهور.

من جانبه تضغط لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح، على فايلر من أجل إقناعه بضم باهر المحمدي، باعتباره من أبرز المدافعين في .

ويُجيد فايلر اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن، إلا أن رفض فايلر فكرة التعاقد معه حال دون التفكير في ضم قائد الإسماعيلي.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا