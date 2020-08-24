رياضة | فايلر يُعاند الأهلي ويرفض ضم "صخرة الدفاع"

رفض المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، محاولات ضم باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي، لاسيما بعد تعرض محمود متولي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

فايلر يرفض ضم باهر المحمدي

وأكد المدرب السويسري رنيه فايلر أنه لا يرى أن المحمدي سيكون إضافة لخط دفاع الأهلي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

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ورفض فايلر مخطط لجنة التخطيط في التعاقد مع باهر المحمدي لتعويض غياب متولي لمدة لن تقل عن 6 شهور.

من جانبه تضغط لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح، على فايلر من أجل إقناعه بضم باهر المحمدي، باعتباره من أبرز المدافعين في الدوري المصري.

ويُجيد فايلر اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن، إلا أن رفض فايلر فكرة التعاقد معه حال دون التفكير في ضم قائد الإسماعيلي.