رياضة | مجزرة.. كومان يقرر الاستغناء عن 4 لاعبين

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مجزرة.. كومان يقرر الاستغناء عن 4 لاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الهولندى رونالد كومان المدير الفنى الجديد لنادى برشلونة، اليوم الإثنين، على قائمة اللاعبين الذين سيستغني عنهم ووضعهم خارج حساباته فى الموسم الجديد للبحث عن عرض جيد.

وأكد الصحفى الشهير "هاجريد" والمتابع لشؤون برشلونة، إن كومان أخطر 4 عناصر من برشلونة أنهم خارج حساباته خلال الموسم الجديد للبحث عن أندية مناسبة لهم.

وضمت القائمة التى أخطرها كومان بالرحيل عن برشلونة الأوروجويانى لويس سواريز، وأورتورو فيدال، وإيفان راكيتيتش، وصامويل أومتيتى.

يذكر أن برشلونة قد خرج من بطولة دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ بنتيجة 8 أهداف مقابل هدفين في البطولة التي توج بها البايرن بالأمس علي حساب باريس سان جير مان.