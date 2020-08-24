رياضة | كومان يستقر على الراحلين عن برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر كومان يستقر على الراحلين عن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني الجديد حسم قراره بشأن اللاعبين المقرر رحيلهم عن النادي الكتالوني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن كومان تواصل مع الظهير الأيسر لبرشلونة جوردي ألبا وأخبره بأنه لاعب مهم وأنه سيعتمد عليه.

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وعلى صعيد آخر، أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن كومان حدد قائمة اللاعبين المقرر رحيلهم عن البرسا وهم: لويس سواريز وصامويل أومتيتي وإيفان راكيتيتش وآرتورو فيدال وأن كلا من جيرارد بيكي وجوردي ألبا مستمرين في البارسا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن قائمة الراحلين لن تقتصر على الأسماء المذكورة لأنه هناك مجموعة من اللاعبين على الأغلب أنهم لن يستمروا مع النادي الكتالوني.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن اللاعبين العائدين من الإعارة هم : رافينيا ألكانتارا وخوان ميراندا وأوريول بوسكيتس وربما توديبو بالإضافة إلى المهاجم الدنماركي مارتين برايثوايت.