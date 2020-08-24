رياضة | خالد الغندور يوجه رسالة خاصة إلى وليد سليمان

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر خالد الغندور يوجه رسالة خاصة إلى وليد سليمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد خالد الغندور لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، على زيارة وليد سليمان لاعب النادي الأهلي لـ محمد عبد الشافي ظهير الفارس الأبيض في المستشفى.

ونشر الغندور بيان عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"قال فيه:-

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"وليد سليمان لاعب مهم ومؤثر مع النادي الأهلي لا شك في ذلك، هذا لا يمنع من اعتراضي على طريقة تدخلاته العنيفة التي أدت إلى إصابة أكثر من لاعب بكسر، هذا أيضا لا يمنع أن نشيد بزيارته في المستشفي لعبد الشافي، وأنه شيء إيجابي وتقبل الكبير والمحترم والخلوق عبد الشافي لاعتذاره".

وتابع: "لا بد أيضا لوليد أن يتعلم من السابق حتى لا يتسبب في إصابة زميل له وأتفهم زعلي وزعل جمهور الزمالك على افتقادنا لعبد الشافي في ماتشات إفريقيا المصيرية وتمنياتنا له بسرعة الشفاء والحمد لله على كل شيء".

وخضع محمد عبد الشافي لعملية جراحية بعد تعرضه لكسر في عظمة الترقوة إثر تدخل وليد سليمان خلال مباراة القمة التي جمعت بين الأهلي والزمالك في الجولة 21 من بطولة الدوري والتني انتهت بفوز الفارس الأبيض بثلاثية مقابل هدف.