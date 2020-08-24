رياضة | ليس باهر المحمدي.. الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع نجم الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ليس باهر المحمدي.. الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع نجم الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشفت تقارير صحفية أن النادى الأهلى لم يدخل فى مفاوضات لضم المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف لاعب الاسماعيلي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

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وأكد خالد سليمان وكيل فخر الدين بن يوسف في تصريحات تليفزيونية: "اللاعب يرحب بالتجديد للاسماعيلي ولا يوجد أي أزمة بين الطرفين".

وتابع: "هناك اهتمامات من ناديي الأهلي والزمالك وبيراميدز لضم اللاعب ولكن عن طريق وكلاء لاعبين ولم يتواصل أي مسئول من القطبين او بيراميدز بشكل رسمي".

ويذكر أن النادى الأهلى خسر أمام نادى الزمالك اللقاء الماضي ببطولة الدوري المصري الممتاز.