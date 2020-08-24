رياضة | فيجو يكشف حقيقة تحرك ريال مدريد لضم ميسي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر فيجو يكشف حقيقة تحرك ريال مدريد لضم ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث البرتغالي لويس فيجو، النجم السابق لريال مدريد، عن إمكانية ضم النادي الملكي للأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وقال فيجو في تصريحاتٍ صحفية، للموقع الالكتروني لجريدة "آس" الإسبانية: "سيكون من المُستحيل لأي نادٍ أن يدفع شرط ميسي الجزائي هذا العام، فسوق الانتقالات، هذا الوقت. أرى أن الأمر سيكون صعبا جدا، أو حتى مُستحيلا لأي نادٍ، كي يكون قادرا على دفع عقد ميسي".

وتابع: "بالنسبة لي، أعتقد أنه سيكون من المُستحيل أن نرى أي شيء مُشابه لما حدث معي قبل 20 عاما".

وتحدثت العديد من وسائل الإعلام عن إحتمالية رحيل ميسي عن برشلونة، علي الرغم من أن تعاقد اللاعب برشلونة يتضمن شرطا جزائيا بقيمة 700 مليون يورو، وينتهي تعاقد ميسي الساري مع برشلونة بانقضاء الموسم الرياضي القادم 2020/21.