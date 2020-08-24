رياضة | صراع جديد بين الأهلي والزمالك لضم نجم الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر صراع جديد بين الأهلي والزمالك لضم نجم الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إعلامية أن هناك صراع كبير بين الأهلي والزمالك، لضم د لاعب نادي طلائع الجيش كريم طارق، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

صراع ضم كريم طارق في الميركاتو الصيفي

وقال إسلام صادق في برنامج "بريمو" أن مسؤولي الأهلي والزمالك يتابعون كريم طارق، في الفترة الأخيرة، بعدما شاهدو الكثير من الفيدوهات الخاصة باللاعب والتي نالت إعجاب المديرين الفنيين لقطبي الكرة المصرية.

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من جانبه قال صادق أن الزمالك حصل على توقيع رجب بكار لاعب بيراميدز لمدة 3 سنوات لتدعيم الفريق خلال الفترة القادمة.

وأكد فى تصريحات تلفزيوينة أن هناك مفاوضات مكثفة من جانب مسؤولي الأبيض من أجل التعاقد مع عبدالله بكري لاعب الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.