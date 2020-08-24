رياضة | ليستر سيتي يجدد عقد نجم الفريق حتي 2022

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 24 أغسطس 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ليستر سيتي يجدد عقد نجم الفريق حتي 2022 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغلق ليستر سيتي الإنجليزي الباب على الفرق التي تسعي إلى ضم لاعب وسط افلريق نامبليس ميندي، بتمديد تعاقده حتى صيف عام 2022، على الأقل.

وخاض الفرنسي ميندي /28 عاما/ 49 مباراة منذ تسجيل ظهوره الأول مع فريق ليستر سيتي في عام 2016، علما بأنه قضى موسما ضمن صفوف نيس الفرنسي على سبيل الإعارة.

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وقال برندان رودجرز المدير الفني لليستر سيتي في تصريحات لموقع النادي :"كلما رأيت ما يقدمه، كلما شعرت بالإعجاب به."

وأضاف :"لذلك يسعدني تمديد عقده مع النادي، حيث أنه يلعب دورا مهما... تواجد لاعب بمثل خبرته وكفاءته ونضجه، يشكل دفعة للفريق، خاصة مع المشاركة الأوروبية في الموسم المقبل."

وأنهى ليستر سيتي الموسم الماضي في المركز الخامس بالدوري الإنجليزي الممتاز وقد أهدر فرصة المشاركة بدوري الأبطال، لكنه حسم مشاركته في الدوري الأوروبي.