شكرا لقرائتكم خبر عن شبح التأجيل يطارد دورة الألعاب البارالمبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى رؤساء اللجان البارالمبية أن دورة ألعاب طوكيو، التى جرى تأجيلها للعام المقبل، قد تتأجل مرة أخرى إذا استمرت أزمة جائحة كورونا فى تهديد صحة المشاركين.

وتأجلت دورة الألعاب البارالمبية إلى 24 أغسطس 2021، بعد أن كانت النسخة الأصلية ستنطلق غدا الثلاثاء.

وقال فريدهيلم جوليوس بوتشر، رئيس اتحاد رياضات ذوى الاحتياجات الخاصة فى ألمانيا لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): «ندرك أن هناك تهديدات بإلغاء أو تأجيل الدورة مجددا».

وأضاف: «إذا كان هناك تهديد ولو بسيط للرياضيين فلا يمكن إقامة الدورة البارالمبية».

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ومع تأجيل أولمبياد طوكيو أيضا للعام المقبل بسبب استمرار أزمة الجائحة، فهناك اتجاه متزايد نحو إقامة الدورة بدون جماهير، لكن صحة الرياضيين من ذوى الاحتياجات الخاصة خلال الدورة البارالمبية تجعل القرارات فى هذا الصدد دقيقة بشكل أكبر.

وأوضح بوتشر: «لا أريد أن أقترح التأجيل للمرة الثانية، أريد أن أفكر بشكل إيجابى، نبدأ الرياضة التنافسية مجددا ببطء وبحذر».

ويحاول أندرو بارسونز، رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، أيضا أن يتحلى بالإيجابية.

وقال بارسونز: «حماسى يتفوق على مخاوفى لأن الرياضة تعود ببطء، الدورة ستقام فقط إذا كان هناك ضمانات لسلامة جميع الرياضيين».