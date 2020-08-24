شكرا لقرائتكم خبر عن «راموس» يخوض تدريبات بدنية استعدادًا للموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «أس» الإسبانية أن النجم الإسبانى سيرجيو راموس، قائد نادى ريال مدريد، يخوض تدريبات شاقة وقاسية فى فترة راحة الدورى، بعد الخروج من بطولة دورى أبطال أوروبا، للحفاظ على مستوى لياقته البدنية للعودة بمستوى فورمته السابقة نفسه لاستكمال بطولة الدورى المقبلة.
ونشر قائد نادى ريال مدريد مقطع فيديو له، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، وهو يخوض تدريباته القاسية من داخل صالة الجيم الخاصة به للعودة من جديد إلى الملاعب بالمستوى نفسه. وكشفت تقارير صحفية عن اقتراب «راموس» من توقيع عقد جديد مع الفريق الملكى يربطه بالفريق حتى عام 2023، حيث من المقرر أن ينتهى عقد قائد الملكى فى صيف 2021.
وانتشرت التكهنات فى الفترة الأخيرة حول مستقبل «راموس»، ولاسيما أنه بات فى المرحلة الأخيرة من عمره فى ملاعب كرة القدم، وكانت آخر تلك التكهنات الحديث عن عرض صينى ضخم للتعاقد معه.
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