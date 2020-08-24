شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر مغلق لسيراميكا كليوباترا في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، معسكرًا مغلقا في محافظة الإسكندرية، استعدادا لاستئناف مباريات دوري القسم الثاني في العشرين من سبتمبر المقبل.

وقرر هيثم شعبان المدير الفني للفريق، الدخول في معسكر مغلق بعيدًا عن القاهرة، واختار محافظة الإسكندرية، على أن يخوض ٤ مباريات ودية في الأيام الثمانية هي مدة المعسكر.

المدير الفني للفريق يسعى إلى الوصول لأفضل معدل بدني للاعببن، وزيادة حالة الانسجام بين كافة العناصر المتاحة، وتجربة أكثر خطة وطريقة لعب في معسكر الإسكندرية.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الأول في جدول ترتيب مجموعة القاهرة بدوري الدرجة الثانية، برصيد ٣٢ نقطة، ويعتبر المرشح الأول للصعود إلى الدوري الممتاز، في ظل تبقي 5 جولات فقط على نهاية المسابقة.