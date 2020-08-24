شكرا لقرائتكم خبر عن ديوكوفيتش: «ثيم وزفيريف» مرشحان لأمريكا المفتوحة.. وسنفتقد نادال وفيدرر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الصربى نوفاك ديوكوفيتش، الذى سيخوض بطولة سينسيناتى لتنس الأساتذة ذات الألف نقطة، وبطولة أمريكا المفتوحة، أنه سيفتقد السويسرى روجيه فيدرر والإسبانى رافائيل نادال، إلا أنه ذكر أن جميع اللاعبين المهمين الآخرين، سوف يتنافسون فى البطولتين.

ويرى المصنف الأول عالميا أنه لا يمكن اعتباره المرشح الأوفر حظا للفوز، بعد عدة أشهر من الغياب، لأنه لا يعرف حقا كيف سيشعر فى الملعب.

وقال، فى تصريحات، نشرت على موقع اتحاد لاعبى التنس المحترفين: «بالإضافة إلى ذلك، لن يكون هناك جمهور، وسيتعين عليك العثور على المنشفة بنفسك وسيؤدى ذلك إلى تمديد الوقت بين النقاط، ما سيؤدى أيضا إلى إطالة وقت المباريات. هذه ما هى إلا أحد الأمور التى سيتعين عليك تجربتها لتعرف حقا كيف ستشعر».

وأكد ديوكوفيتش: «سنفتقد فيدرر ونادال. لكن جميع اللاعبين المهمين الآخرين موجودون هنا ولديهم فرصة للفوز».

وتابع: «هل لدى فرصة أفضل للفوز لأن روجر ورافا ليسا هنا، لا أعرف حقا. دومينيك ثيم، وألكسندر زفيريف وستيفانوس تسيتسيباس ودانييل ميدفيديف لاعبون جيدون مثل روجيه ورافا وأنا. لأكون صريحا، يمكن لأى منهم الفوز بهذه البطولات».

وسيسعى اللاعب الصربى فى بطولة سينسيناتى، التى ستقام فى نيويورك هذا العام، للحصول على لقبه الثالث عام 2020 بعد فوزه ببطولتى أستراليا المفتوحة ودبى.

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وقال ديوكوفيتش: «أعشق المنافسة. أعتقد أننا جميعا فى النهاية لاعبو تنس محترفون، وكلنا نريد أن نكون هنا ونستأنف موسمنا. أفتقد التنس. أفتقد المنافسة».