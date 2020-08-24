شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو لم يضيف الكثير لفريق يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاد البرتغالى كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الحالى ولاعب مانشستر يونايتد الأسبق، للظهور فى مدينة مانشستر الإنجليزية مرة أخرى، لكن هذه المرة بهدف استثمارى. ووفقًا لصحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن كريستيانو ينافس زملاءه القدامى فى الشياطين الحمر، بعد أن قرر الاستثمار فى فندق فاخر بمدينة مانشستر كجزء من إمبراطوريته الاستثمارية. وأشارت إلى أن هذا الفندق سيكون السابع من السلسلة التى تحمل العلامة التجارية لكريستيانو «CR7». وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه من المقرر افتتاح الفندق الجديد للنجم البرتغالى فى عام 2023. يذكر أن جارى نيفيل وريان جيجز، زميلا رونالدو السابقان، يملكان فندقين معًا فى مدينة مانشستر.

فى سياق آخر، أثارت جورجينا رودريجيز التكهنات مجددا بأن صديقها النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو قد عرض عليها الزواج رسميا، من خلال رسالة غامضة، إلى جانب صورة رومانسية لهما شاركتها مع متابعيها.

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وتركت عارضة الأزياء الإسبانية تعليقا غامضا أسفل صورة نشرتها عبر حسابها على «إنستجرام»، وكتبت «نعم»، وأعاد «الدون» نشر الصورة معلقا «حبيبتى». فيما كشفت صحيفة «ديلى ميل»، البريطانية، أن التعليق لربما كان الإجابة على عرض الزواج الذى طال انتظاره من مهاجم يوفنتوس الإيطالى. ويظهر الثنائى، اللذان يقضيان عطلة مثالية على يخت بقيمة 5،5 مليون جنيه إسترلينى فى الريفييرا الفرنسية مع أطفالهما، يظهران فى الصورة بإطلالة لافتة، حيث غطى رونالدو إصبع صديقته الذى تضع به خاتم الزفاف. وارتبط رونالدو بعلاقة عاطفية مع جورجينا، منذ يونيو 2016، وأنجبا طفلة أطلقا عليها اسم ألانا مارتينا، وأعلنا خطبتهما فى عام 2018.

ولدى رونالدو ابن من أم غير معروفة للإعلام، وهو جونيور، يبلغ من العمر 10 أعوام، كما رزق بتوأم من أم غير معروفة أيضا، أسماهما إيفا وماتيو، فى يونيو 2017.

على جانب آخر، أشارت تقارير فى الصحافة الإيطالية إلى إعطاء كريستيانو رونالدو الضوء الأخضر لناديه يوفنتوس من أجل إتمام التعاقد مع شريك جديد له فى خط الهجوم للموسم المقبل فى صورة إدين دجيكو من روما. بعض التقارير الواردة من إيطاليا ذكرت أن رونالدو يريد لم الشمل من جديد مع كريم بنزيما، ولكن انضمام الفرنسى من ريال مدريد يبدو صعباً هذا الصيف. وقالت «توتوسبورت» فى صفحتها الأولى هذا الصباح إن الاتصالات جرت بين إدارة النادى ورونالدو لاستطلاع رأيه بخصوص عقد شراكة مع دجيكو الموسم المقبل.