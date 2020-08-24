جاريدو مدرب الوداد المغربي يدعم مؤمن زكريا برسالة مؤثرة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني لنادي الوداد المغربي، رسالة دعم إلى مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي.
مؤمن زكريا يعاني من الإصابة بالتهاب في الأعصاب، تسبب في ابتعاده عن الملاعب في الفترة الأخيرة، ويتلقى العلاج في الخارج.
ونشر جاريدو على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، صورة تجمعه مع مؤمن زكريا أثناء قيادته للأهلي عام 2014.
وقال: «أريد أن أبعث بكل ما عندي من دعم وقوة وشجاعة إلى مؤمن زكريا في هذا الموقف الصعب».
وأضاف: «يمكننا جميعًا، أن نمنحه الطاقة الإيجابية ونساعده في التغلب على هذا الوضع».
وتابع: «الحياة رحلة والأشخاص الطيبون دائمًا في قلوبنا، أنا شخصياً أتذكر مؤمن كشخص ممتاز وهو يستحق كل خير».
وأكمل: «للأسف في بعض الأحيان تعطي الحياة أسوأ العقبات أمام أعظم المحاربين».
وأتم: «استمر في القتال كمحارب عظيم، أتمنى لك كل خير، شكراً».
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