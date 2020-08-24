شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة أنور: وليد سليمان لم يتعمد إصابة عبدالشافي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن وليد سليمان صانع ألعاب الأهلي، لم يتعمد إصابة محمد عبدالشافي ظهير أيسر الفريق الأبيض، خلال القمة 120.

تعرض محمد عبدالشافي، لكسر في عظمة الترقوة بعد اصطدامه بوليد سليمان، خلال مباراة القمة 120 بين الأهلي والزمالك، التي أقيمت بينهما في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرون من مسابقة الدوري المصري، والتي انتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأضاف حمادة أنور خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «ملعب الصقر»، المذاع عبر «راديو مصر»: «أبارك لجمهور الزمالك في مباراة القمة كنا الأفضل، خاصة في ظل غياب الركائز الأساسية عن الأهلي، وهو ما رجح كفة الفريق الأبيض في هذه المباراة».

وتابع: «زيارة وليد سليمان لعبدالشافي جاءت من أجل إيقاف الفتنة على وسائل التواصل الاجتماعي، خارج الملعب الجميع يرتبط بعلاقة صداقة، والإصابة كانت غير مقصودة من جانب وليد سليمان، أعتقد أنه كان يحمي نفسه فقط، وكوع اللاعب قد يكون تسبب في إصابة عبدالشافي».

واختتم: «جميع لاعبي الأهلي والزمالك لديهم علاقات جيدة خارج المستطيل الأخضر، ولكن البعض قد يكون تحفز ضد وليد سليمان خاصة أنه كان وراء إصابة بعض اللاعبين في مباريات سابقة».

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