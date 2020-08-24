شكرا لقرائتكم تامر النحاس: باهر مطلوب في تركيا .. ومروان محسن مستمر مع الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف تامر النحاس وكيل اللاعبين موقف الثنائي باهر المحمدي قائد الإسماعيلي ومروان محسن مهاجم الأهلي في الموسم الجديد بعد أرتباط الأول بالانتقال للأهلي ووجود انباء عن رحيل الثاني عن الفريق الأحمر بسبب تراجع مستواه، وقال تامر النحاس لـ"الخليج 365" :"باهر المحمدي يقترب من الاحتراف أوربياً حال عدم بقائه من الإسماعيلي ..اللاعب مطلوب من عددة أندية أبرزها قاسم باشا التركي الذي أرسل عرضاً رسمياً للحصول على خدماته وننتظر حالياً تحديد القيمة المادية من جانب إدارة الدراويش.

وعن مروان محسن تابع تامر النحاس :"اللاعب مستمر مع الأهلي ومدد عقده مع الفريق لمدة موسمين إضافيين بخلاف الموسم المتبقي في عقده ..إدارة الأهلي لم تتراجع عن التمديد ولكن هناك من يربط هذا الأمر بتراجع مستوى اللاعب"

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وعلق محسن ثروت، والد مروان محسن، مهاجم الفريق على عدم تفعيل الأهلي لعقد نجله الجديد، وقال والد مروان محسن: "مروان محسن وقع للأهلي من جديد ولو لم يتم تفعيل العقد فهما حرين" متابعا ابني أهلاوي ويعشق الكيان الأحمر ولو عايز يروح الزمالك او بيراميدز كان راح".

وأضاف والد المهاجم الدولى إن ابنه يتقدم لهجوما ذريع وأنه خائف عليه قائلا ابني لو جراله حاجة ساعتها المدربين اللي بينقدوه هيكون موقفهم ايه".

وتابع: "ابني بيجتهد ومهذب وعمره ما بيغلط في حد ولماذا يتم الهجوم عليه بتلك الطريقة مؤكدا ان من يهاجمونه مجرد صبية ومحليين هواه" وأن نجله نجم النجوم في جميع المنتخبات بالمراحل العمرية".