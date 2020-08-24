الهلال يسعى لاستعادة توازنه على حساب الفيصلي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - يبحث الهلال عن استعادة توازنه وتعزيز صدارته حينما يستضيف الفيصلي، في المواجهة التي يحتضنها ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، في ختام المرحلة 27 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الثلاثاء.
وتوقفت انتصارات الهلال في المرحلة الماضية بعد تلقيه خسارته الثانية هذا الموسم على حساب مضيفه أهلي جدة في المرحلة السابقة.
ويأمل الهلاليون في تجاوز سيناريو الموسم الماضي حينما كان بعيداً في الصدارة إلا أن نتائجه تراجعت في آخر المراحل ليخسر اللقب لصالح غريمه التقليدي النصر.
ويبحث الهلال عن استعادة نغمة الانتصارات لتعزيز صدارته والاقتراب أكثر من اللقب حيث إنه يتصدر بفارق 6 نقاط عن وصيفه النصر قبل نهاية المسابقة بـ3 مراحل.
وفي المقابل يسعى الفيصلي إلى مواصلة مستوياته المميزة والاقتراب أكثر من الحصول على مركزٍ يؤهله لأول مرة لدوري أبطال آسيا.
وتعادل الفيصلي في المرحلة السابقة أمام ضيفه اتحاد جدة 1-1، ليرفع رصيده إلى 42 نقطة ليتراجع الى المركز الخامس بفارق نقطة عن الوحدة صاحب المركز الرابع.
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