- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يطبع صور المشجعين في المدرجات ..بادرة جديدة على ملاعب الامارات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 24 أغسطس 2020
سيد مصطفى-دبي
أعلن نادي الوصل أنه سيقوم بطابعة صور مجسمة للمشجعين في مدرجات ملعب زعبيل ممن يشترون البطاقة الموسمية لنسخة 2020-2021، والخاصة بالدرجة الثانية وذلك في بادرة جديدة على ملاعب الامارات.
وستُطبع صور المشجعين طوال فترة عدم حضور الجماهير للمباريات، وحتى صدور قرار من اتحاد الكرة ورابطة المحترفين يسمح بعودتهم للمدرجات، وذلك بحسب ما أكد المنسق الإعلامي للنادي، أحمد البلوشي.
وكان نادي الوصل قد أعلن عن طرح البطاقات الموسمية للدرجة الثانية بمقابل مائتي درهم فقط.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | الوصل يطبع صور المشجعين في المدرجات ..بادرة جديدة على ملاعب الامارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.