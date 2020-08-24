الامارات | الوصل يطبع صور المشجعين في المدرجات ..بادرة جديدة على ملاعب الامارات

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل يطبع صور المشجعين في المدرجات ..بادرة جديدة على ملاعب الامارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 24 أغسطس 2020

سيد مصطفى-دبي

أعلن نادي الوصل أنه سيقوم بطابعة صور مجسمة للمشجعين في مدرجات ملعب زعبيل ممن يشترون البطاقة الموسمية لنسخة 2020-2021، والخاصة بالدرجة الثانية وذلك في بادرة جديدة على ملاعب الامارات.

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وستُطبع صور المشجعين طوال فترة عدم حضور الجماهير للمباريات، وحتى صدور قرار من اتحاد الكرة ورابطة المحترفين يسمح بعودتهم للمدرجات، وذلك بحسب ما أكد المنسق الإعلامي للنادي، أحمد البلوشي.

وكان نادي الوصل قد أعلن عن طرح البطاقات الموسمية للدرجة الثانية بمقابل مائتي درهم فقط.

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