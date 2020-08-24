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الامارات | صحيفة إيطالية: برشلونة يستقر على بديل ميسي

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت إدارة نادي برشلونة الإسباني تفكر جدياً في حلول لمواجهة أحد أكبر الأزمات في تاريخها المتمثلة في اقتراب نجمه الأسطوري الأرجنتيني ليونيل ميسي من الرحيل عن الفريق بعد المشكلات الإدارية التي ظل يرتكبها النادي بقيادة جوسيب بارتوميو.

وقالت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية: "إن لاعب يوفنتوس الإيطالي، الأرجنتيني باولو ديبالا (26 سنة) سيكون بديلاً لمواطنه ميسي (33 سنة) في حال رحل الأخير عن برشلونة، خصوصاً أن ديبالا لم يتوصل بعد إلى اتفاق لتمديد عقده مع السيدة العجوز لكونه يطالب بـ 15 مليون يورو سنوياً، مما يعتبر ضعف ما يتقاضاه حاليا".

وكان ديبالا قد اختير أفضل لاعب في خلال الموسم الماضي الذي توج خلاله يوفنتوس باللقب، فيما خرج الفريق من المنافسة على الذي ظفر به بايرن ميونيخ الألماني.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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