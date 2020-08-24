شكرا لقرائتكم خبر عن «مورينيو» يتغنى بصفقات توتنهام بالميركاتو الصيفى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصف جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام هوتسبير، تعاقد إدارة السبيرز مع بيير إيميل هويبرج، وجو هارت بالعمل المميز.

وتعاقد توتنهام مع متوسط الميدان «هويبرج»، من صفوف ساوثهامبتون، مقابل 20 مليون جنيه استرلينى، الأسبوع الماضى، بينما انضم «هارت» في صفقة انتقال حر.

وشارك الثنائى في فوز توتنهام وديًا على إبسويتش بثلاثية نظيفة، ليخرج المدرب البرتغالى ليعبر عن انبهاره بقدرة رئيس النادى، دانييل ليفى، في التعاقد مع اللاعب الدنماركى، البالغ من العمر 25 عامًا، بذلك الثمن.

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وقال «مورينيو»، في تصريحات نقلتها شبكة «سكاى سبورتس»: «النادى وجد بذكاء شديد اللحظة المناسبة لإتمام الصفقة، كان ذلك العام الأخير في عقد (بيير)، كما كان ناديه في وضع صعب في التفاوض، وبالتالى قدم (ليفى) عملًا مذهلًا لنا بجلب لاعب جيد».

وأضاف: «أعتقد أن النادى قدم عملًا جيدًا في تقوية قائمتنا، التعاقد مع (جو)، الذي يملك 75 مباراة دولية والكثير من الخبرة، يقدم لنا حماية عظيمة بتواجد 3 حراس مرمى مميزين، جميعهم دوليون وجيدون، وبالتالى يمكننا النوم جيدًا دون الخوف من أي إصابات أو مشاكل».

وتابع: «تنتظرنا جدولة مباريات مجنونة، نشارك في كل المسابقات، ونلعب في كأس الرابطة في توقيت الدورى الأوروبى والدورى الإنجليزى نفسه، حتى حراس المرمى لا يمكنهم المشاركة في كل مباراة، وبالتالى هذا عمل جيد للغاية بالنسبة لنا».