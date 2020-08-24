الانتقادات تنهال على نيمار ومبابي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 أغسطس 2020

خسر باريس سان جيرمان، نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ، وظهر الثنائي نيمار جونيور، وكليان مبابي، بمستوى سيء، ولم ينجح كلا النجمين في مساعدة فريقهما، مما تسبب في تسليط الضوء عليهم. في التقييم التي أجرته أكبر صحافتين في فرنسا، فرانس فوتبول، ليكيب، حصل الثنائي على معدلات مخيبة للآمال. وفي مجلة فرانس فوتبول حصل نيمار على 4 درجات من أصل 10، في حين حصل مبابي على 3 درجات، وعلى النقيض فإن الإسباني أندير هيريرا هو صاحب أعلى الدرجات من بين لاعبي فريقه حيث حصل على 7. وكان الإسباني أفضل لاعب باريسي على أرض الملعب في النهائي، وهو صحيح بقدر ما هو محزن فقد ظل يراقب فشل نيمار ومبابي في مباراة حياتهم، ويمكنك ملاحظة عدم الموافقة على الثنائي لياندرو باريديس وكيرير. وجاء الوضع مشابهاً في ليكيب، حيث حصل نيمار ومبابي على نفس الدرجة وهي ثلاث، حيث خسر البرازيلي مبارزة مع نوير كانت من الممكن أن تغير كل شيء، في حين راقبهم البافاريون تماماً، وكلما زاد الوقت كلما ازداد اندفاعهم وانزعاجهم، وكان خيبة الأمل عنوان أدائهما. كيرير دي ماريا باريديس، وكذلك بيرنات وهيريرا ونافاس وكيمبيمبي وتياغو سيلفا أيضاً فشلوا جميعاً، حيث حصل باريس بالكامل على 4.6 درجات، في حين حصل البايرن على 6.4 درجة، وكان نوير الأفضل وحصل على 9 درجات، فيما حصل ألكانتارا وكومان صاحب هدف الفوز على 8 درجات.

