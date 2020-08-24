ليفركوزن ينفي اتفاقه مع تشيلسي لانتقال هافيرتز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 أغسطس 2020

نفى المدير الرياضي لنادي باير ليفركوزن الألماني رودي فولر، صحة تقارير إعلامية تحدثت عن موافقة النادي على عرض تشيلسي الإنجليزي الخاص بشراء كاي هافيرتز. ووصف فولر اليوم الإثنين، هذه التقارير بأنها "هراء". وكانت كل من صحيفة بيلد وصحيفة شبورت بيلد الألمانيتان وصحيفة غارديان البريطانية، ذكرت أن ليفركوزن سيتلقى 80 مليون يورو كمبلغ أساسي بالإضافة إلى 20 مليون يورو يحصل عليها في دفعات لاحقة بعد نجاح الصفقة. يشار إلى أن ليفركوزن كان يصر دائماً على الحصول على مبلغ ثابت بقيمة 100 مليون يورو مقابل الاستغناء عن هافيرتز لاعب المنتخب الألماني، وكان فولر قد أعلن أخيراً بأن " تخفيض الأسعار المرتبط بكورونا" لن يسري على صفقة هافيرتز. ويرتبط هافيرتز بعقد مع ليفركوزن حتى 2022. ويُعْتَقَد أن هافيرتز اتفق بالفعل مع تشيلسي الذي انتقل إليه حالياً لاعبا المنتخب الألماني أنطونيو روديغر وتيمو فيرنر.

