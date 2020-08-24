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الرئيس الألماني يهنئ بايرن ميونخ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 24 أغسطس 2020

قدم الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير التهنئة لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، ومديره الفني هانزي فليك إثر تتويج الفريق أمس الأحد، بلقب . وقال الرئيس الألماني: "اختتموا الموسم الذي فازوا خلاله بالفعل بالدوري الألماني وكأس ألمانيا بشكل مبهر، مئات الآلاف من المشجعين وأصدقاء كرة القدم في ألمانيا والعالم لم يتمكنوا من التواجد في الإستاد لكنهم هتفوا في منازلهم". وأضاف: "كرة القدم تربط بيننا، حتى في أوقات أزمة فيروس ". وتغلب بايرن ميونخ على باريس سان جيرمان الفرنسي 1-0 أمس الأحد، في المباراة النهائية التي أقيمت في العاصمة البرتغالية لشبونة دون حضور جماهير، وذلك ضمن البطولة المصغرة التي حسمت أدوار الثمانية وقبل النهائي والنهائي في إطار التغييرات التي طرأت على منافسات الموسم بسبب جائحة كورونا. وقال شتاينماير: "أداؤكم المذهل شكل نجاحاً كبيراً لفريقكم ولكرة القدم الألمانية بشكل عام".


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