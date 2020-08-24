شكرا لقرائتكم التظلمات تلجأ للفيفا لمعرفة قانونية تقاضي الزمالك غرامة الشناوي بالفوائد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقرت لجنة التظلمات باتحاد الكرة، على اللجوء للإتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، للتعرف على مدى قانونية طلب نادى الزمالك بالحصول على قيمة غرامة أحمد الشناوى حارس الفريق الأبيض السابق وبيراميدز الحالى بالفوائد، خاصة وأن الحارس حصل على مقدم العقد وقيمته 8 ملايين جنيه منذ عامين ولم يردها للزمالك طوال هذه الفترة.

وحددت لجنة التظلمات باتحاد الكرة، برئاسة المستشار عادل الشوربجى، 17 سبتمبر موعداً لحسم قرارها النهائى فى شكوى نادى الزمالك ضد أحمد الشناوى حارس الأبيض السابق وبيراميدز الحالى، بعدما أصدرت لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة قراراً بإلزام الحارس برد 8 ملايين جنيه للقلعة البيضاء كان قد حصل عليها كمقدم عقد قبل الرحيل إلى بيراميدز، إلا أن اللاعب تظلم على القرار.

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وعلق المستشار عادل الشوربجي، على استماع اللجنة أمس لأقوال أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز في شكوى الزمالك بعد طلب الحارس مهلة لتقديم مستندات جديدة قبل إصدار الحكم النهائي، قائلا، "أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك قدم ما يثبت صحة موقف الزمالك، فى الوقت الذى طلب أحمد الشناوي مهلة لتقديم مستندات جديدة ووافقنا على طلبه".

وأضاف عادل الشوربجي في تصريحات تليفزيونية، "الزمالك يرغب في الحصول على المبلغ الذي حصل عليه أحمد الشناوي بالفوائد، ولكن الشناوى ما زال يتقدم بأقواله عن طريق تقديم مستندات وأدلة جديدة والقرار النهائي يوم 17 سبتمبر".

فيما كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن قيام إدارة النادي بصرف قسط ثانى من مستحقات اللاعبين خلال منتصف شهر سبتمبر المقبل، وذلك قبل السفر إلى المغرب لخوض مباراة الرجاء المغربي في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال افريقيا، وستقوم الإدارة بصرف القسط الأخير من مستحقات اللاعبين المتاخرة عقب العودة من المغرب وتحديدا قبل مباراة العودة لتحفيز اللاعبين علي التأهل للنادي وحصد لقب البطولة، وذلك بعدما صرفت إدارة النادى قسطا من المستحقات قبل لقاء القمة 120 الذى شهد فوز الزمالك على الأهلى بنتيجة 3 / 1، فى الجولة الـ21 بالدورى.