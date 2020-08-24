شكرا لقرائتكم مالاجا الإسبانى يعلن فسخ التعاقد مع جميع لاعبيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف نادى مالاجا الإسبانى اليوم الاثنين، فسخ عقود جميع اللاعبين فى الفترة الحالية بسبب عجز إدارة النادى عن سداد قيمتها المالية مؤخرا، حيث أصدر النادى بيانا رسميا اليوم ذكر فيه "اعتبارا من اليوم، أبلغت إدارة مالاجا لاعبى فريق كرة القدم عن نيتها الشروع فى إجراءات المغادرة الجماعية"، وأضاف البيان "اضطر النادى لاتخاذ قرارات صعبة فى الأشهر الأخيرة، وهذه الإجراءات الخاصة بإعادة الهيكلة ستؤثر بشكل مباشر على الفريق الأول".

وتابع بيان نادى مالاجا: "تنضم عملية إعادة الهيكلة الجديدة إلى الخطة الاقتصادية التى تسعى إلى إخراج النادى من الوضع المالى المعقد الذى مازال يعانى منه على الرغم من الجهود الأخيرة".

ويعانى نادى مالاجا فى الأشهر الأخيرة من انهيار الوضع المالى بسبب حالة الفوضى التى تسبب فيها الإدارة القطرية للنادى الأندلسى برئاسة الشيخ عبد الله آل ثانى.

ونشرت صحيفة ماركا تقريرا فى وقت سابق أكدت أنه بجانب أزمات الإدارة ظهرت أزمة أخلاقية فى النادى تسببت فى إيقاف مدرب الفريق فيكتور سانشيز ديل أمو، بعد ظهوره فى "فيديو فاضح" تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى.

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وكانت وكالة "رويترز" كشفت فى فبراير الماضى أنه قضت محكمة إسبانية، الخميس الماضى، باستبعاد الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثانى من رئاسة نادى مالاجا لمدة 6 أشهر بسبب سلسلة من الاتهامات تضمنت استيلاء مزعوما على أموال بصورة غير قانونية، ورفع الدعوى، التى تضمنت اتهامات بإدارة غير عادلة واتفاقات تعسفية، مجموعة من المساهمين فى النادي، كما أمر القاضى الذى يحقق فى القضية بتعيين الحارس القضائى خوسيه ماريا مونيوز لإدارة النادى خلال هذه الفترة.

كان نادى مالاجا الإسبانى، قد هبط إلى دورى الدرجة الثانية فى إسبانيا موسم 2017/2018، بعد تذيل ترتيب جدول المسابقة برصيد 20 نقطة.