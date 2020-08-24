شكرا لقرائتكم الأهلى يفاضل بين 3 أسماء لتدعيم مركز الحراسة فى الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر بالتنسيق مع لجنة التخطيط بالنادي على تدعيم مركز حراسة المرمى تحسبا لتعرض محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأساسي لأي غياب سواء بسبب الإصابة او الايقاف.

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ويرى مسئولو الأهلي ان مستوي الشناوي لا يصل اليه اي حارس مصري اخر في الوقت الحالي الا ان الرؤية الفنية تقتضي التعاقد مع حارس جديد لتعويض رحيل شريف اكرامي والذي كان خير بديل للشناوي وكان بينهما منافسة قوية وكان اكرامي احد اهم الأسباب وراء وصول الشناوي لهذا المستوي اللافت.

وعلم الخليج 365 ان ادارة الأهلي تفاضل حاليا بين 3 حراس وهم المهدي سليمان حارس بيراميدز وعامر عامر حارس الانتاج خاصة وان عقودهما تنتهي مع فرقهما في الموسم القادم بالاضافة للحارس الصاعد محمود جاد لاختيار احدهما لتدعيم المركز في الموسم الجديد.