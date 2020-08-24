شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يخطر الإنتاج الحربى بسلبية مسحة كورونا للفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطرت اللجنة الطبية بإتحاد الكرة برئاسة الدكتور محمد سلطان ، مسئولى الانتاج الحربى بسلبية مسحة كورونا للفريق بالكامل قبل مواجهة بيراميدز ، ويختتم اليوم الاثنين فريق الإنتاج الحربى استعداداته لمواجهة بيراميدز المقرر لها الثامنة مساء غداً الثلاثاء على ستاد الدفاع الجوى فى الجولة الثانية والعشرين للمسابقة وهى المباراة التى يستعيد فيها جهود لاعبه محمد عادل الذى غاب عن مواجهة انبى بسبب الايقاف بعد حصوله على الانذار الثالث فى مباراة المقاولون العرب ، ويخوض الفريق مرانه مساء اليوم ثم يدخل معسكراً مغلقاً للمبيت هناك استعداداً للمباراة .

ولقن مختار مختار، المدير الفنى للإنتاج الحربى، لاعبى فريقه دشا ساخنا بين شوطى مباراة إنبى وعقب نهاية اللقاء بسبب الأداء المتراخى التى ظهر عليه اللاعبون طوال أحداث المباراة وتسبب فى خسارتهم نقاط اللقاء على ملعبهم، وشدد مختار على لاعبيه بأنه لن يقبل الاستهتار والتهاون مجدداً، مؤكداً أن الاستبعاد من التشكيلة الأساسية سيكون مصير أى لاعب لا ينفذ التعليمات المطلوبة منه.

Advertisements

وأغلق الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار صفحة مباراة إنبى التى خسرها بهدفين دون رد بالجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري العام على ستاد السلام والاهلى،ونجح فريق انبى فى تحقيق الفوز على الانتاج الحربى بهدفين دون رد فى اللقاء الذى جمع بين الفريقين على ستاد الاهلى و السلام عصر الجمعة فى إفتتاحية الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري العام ، سجل ثنائية إنبى رامى صبرى من ركلة جزاء فى الدقيقة 21 ، فيما أضاف أحمد على الهدف الثانى لفريقه من ضربة رأس فى الدقيقة 29 ، وبذلك يرتفع رصيد انبى للنقطة 29 ليحتل المركز السادس بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 7 وتعادل في 8 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً.

فيما تجمد رصيد الانتاج الحربى عند النقطة 24 ليظل فى المركز الثامن بعدما لعب 20 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 9 وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً ومازالت لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.

وبذلك تلقى الانتاج الحربى هزيمته الثانية على التوالى بعد الخسارة من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى الجولة الاخيرة للمسابقة من اجمالى ثلاث مباريات لعبها بعد فترة التوقف حيث حصد نقطة وحيدة من التعادل مع الاهلى بهدف لكل فريق