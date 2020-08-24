شكرا لقرائتكم أحمد مسعود يعلن تراجعه عن اعتزال الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد مسعود، حارس المصرى البورسعيدى، عن تراجعه عن قرار الاعتزال بشكل نهائى حيث سيستكمل مشواره فى الملاعب مع النادى البورسعيدى، متمنيا أن يتم دعمه خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا فى تصريحات لليوم السابع إنه سينتظم خلال الفترة الحالية بشكل طبيعى فى تدريباته فريقه استعدادا للعودة للمشاركة فى المباريات بعد سلبية تحاليل كورونا الخاصة به.

وأثبتت المسحة الطبية التي أجراها أحمد مسعود وأحمد عبد الفتاح ومحمد شحاته وعمرو البغدادي ومحمود وادي ومحمد جابر وأحمد شوشة وإسلام عطية، لاعبى المصرى، صباح أمس الأحد بأحد المراكز الطبية المعتمدة من اتحاد الكرة تحول نتيجة المسحة من الإيجابية إلى السلبية، فيما تظهر نتيجة المسحة الطبية للاعب بهاء مجدي الظهير الأيسر للفريقصباح غدا الثلاثاء، علمًا بأنه كان قد أجرى المسحة بأحد المراكز الطبية المعتمدة بالقاهرة.

وقرر طارق العشري المدير الفني لفريق المصري استدعاء اللاعبين الذين تحولت نتيجتهم من إيجابية إلى سلبية لمعسكر الفريق المغلق المقام حاليًا ببرج العرب استعدادًا لمباراته بالجولة الثانية والعشرين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق نادي مصر والمقرر إقامتها في السادسة والنصف مساء بعد غد الأربعاء على ستاد برج العرب، فيما سيتقرر انضمام بهاء مجدي للمعسكر ذاته في ضوء نتيجة المسحة الطبية الخاصة به.

Advertisements

على صعيد أخر، أجرى لاعبي الفريق وأعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ومسئولي المهمات بالنادى المصرى، مسحة كورونا، صباح اليوم الاثنين، بمقر إقامة الفريق بأحد فنادق برج العرب، والتي تجريها اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم قبل 48 ساعة من مباريات فرق الدوري، ومن المقرر أن تظهر نتيجة المسحة صباح غدا الثلاثاء.

وتعرض المصرى البورسعيدى للهزيمة مؤخرا من مصر للمقاصة، بثنائية نظيفة، في المباراة التي جرت بينهما باستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الـ21 للدورى، تقدم صلاح أمين للمقاصة بالهدف الأول في الدقيقة 64 من عمر اللقاء عندما استلم كرة زميله الأثيوبى شيمس بيكلى داخل منطقة الجزاء ووضعها سهلة في مرمى حارس المصرى حاتم عياد، وأضاف البديل عمرو مرعى الهدف الثاني من عرضية متقنة لعصام صبحى من الجانب الأيمن وضعها مرعى برأسه قوية في المرمى عقب نزوله مباشرة.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد مصر المقاصة إلى 23 نقطة ويرتقى للمركز التاسع بجدول الدورى ، بينما تجمد رصيد المصرى عند 20 نقطة ويهبط للمركز الخامس عشر ويتعقد موقفه في جدول الترتيب .