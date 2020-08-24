شكرا لقرائتكم جاريدو يدعم مؤمن زكريا: استمر في القتال كمحارب عظيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني الأسبق للأهلى والحالى لفريق الوداد المغربي على دعم مؤمن زكريا نجم القلعة الحمراء الذى يعانى من مرض نادر منعه من استكمال مسيرته الكروية.

وكتب جاريدو على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" أريد أن أبعث بكل ما عندي من دعم وقوة وشجاعة إلى مؤمن زكريا في هذا الموقف الصعب يمكننا جميعًا أن نمنحه الطاقة الإيجابية ونساعده في التغلب على هذا الوضع".

أضاف: "الحياة رحلة والأشخاص الطيبون دائمًا في قلوبنا، أنا شخصياً أتذكر مؤمن كشخص ممتاز وهو يستحق كل خير للأسف في بعض الأحيان تعطي الحياة أسوأ العقبات أمام أعظم المحاربين

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واختتم موجها رسالة إلى مؤمن زكريا: "استمر في القتال كمحارب عظيم، أتمنى لك كل خير، شكراً".

يذكر أن جاريدو يقود الوداد في الوقت الحالي، وهو المنافس للأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، هذا الموسم، حيث تقام مواجهة الذهاب بالمغرب أحد أيام 25 أو 26 سبمتبر وعلي أن تكون مباراة الإياب بالقاهرة أحد أيام 2 أو 3 أكتوبر.