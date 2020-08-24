شكرا لقرائتكم وليد سليمان ينفي الاعتذار للاعب الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد وليد سليمان صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري أنه لم يتقدم بالاعتذار لمحمد عبد الشافي الظهير الأيسر لفريق الزمالك، خلال زيارته له في المستشفى، وأوضح أن الهدف من الزيارة كان إرساء جوانب إنسانية وأخلاقية.

وكان الزمالك قد أعلن رفض مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي اعتذار وليد سليمان لمحمد عبد الشافي، إثر إصابة الأخير خلال مباراة القمة التي انتهت بفوز الزمالك 3 - 1 يوم السبت في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وقال وليد سليمان في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يوم الاثنين :تعمد البعض تفسير زيارتي لزميلي في الملاعب وصديقي الذي اعتز به كثيرا ، محمد عبد الشافي نجم دفاع الزمالك في المستشفى، على أنه نوع من الاعتذار مني له. بل وذهبوا وفقا لحملات ممنهجة ضدي منذ فترة إلى أن هذا الاعتذار غير مقبول.

وأضاف :الحقيقة أنني لم أذهب لزميلي لتقديم واجب الاعتذار فأنا لم أخطيء، ولم أتعمد إصابته بشهادته هو شخصيا، وإلا ما كان رحب بي، ولكن كان هدفي من الزيارة من باب إرساء جوانب إنسانية وأخلاقية.