عضو مجلس الزمالك يبرئ وليد سليمان من إصابة «الترقوة».. وعبدالشافي يتحدى مرتضى منصور ويرفض الشكوى

أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي "لم يتعمد إيذاء محمد عبدالشافي ظهير أيسر الفريق الأبيض"، مشيراً إلى أن زيارته جاءت من أجل إيقاف الفتنة.

وكان عبدالشافي قد تعرض للإصابة في كرة مشتركة مع وليد سليمان، خلال مباراة القمة التي أقيمت السبت الماضي، ليخرج اللاعب مصاباً ويجري جراحة أمس الأحد.

وقال أنور، في تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب الصقر" الذي يقدمه أحمد حسن، قال أنور: "أبارك لجمهور الزمالك الفوز في مباراة القمة، كنا الأفضل خاصة في ظل غياب الركائز الأساسية عن الأهلي، وهو ما رجح كفة الفريق الأبيض في هذه المباراة".

وأضاف: "زيارة وليد سليمان لعبدالشافي كانت من أجل إيقاف الفتنة على وسائل التواصل الاجتماعي".

وتابع أنور: "خارج الملعب الجميع يرتبط بعلاقة صداقة، والإصابة لم تكن متعمدة من جانب وليد سليمان، أعتقد أنه كان يحمي نفسه فقط، وكوع اللاعب قد يكون تسبب في إصابة عبدالشافي".

وأشار إلى أن البعض تحفز ضد وليد سليمان خاصة أنه كان وراء إصابة بعض اللاعبين في مباريات سابقة".

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ونجح الزمالك في إيقاف سلسلة اللاهزيمة للأهلي خلال الموسم الجاري بالدوري، حيث فاز عليه بنتيجة 3-1 في مباراة القمة ضمن منافسات الجولة رقم 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

من جانبه، رفض محمد عبد الشافى بيان مجلس إدارة نادي الزمالك، والذي أعلن فيه تقديم شكوى رسمية ضد وليد سليمان إلى الاتحادين المصري والدولي لكرة القدم "فيفا" بأنه تعمد إصابته في مباراة القمة.

وأفادت صحيفة "الوطن" بأن عبدالشافي أكد لأحد المقربين منه، أن وليد سليمان لم يتعمد إصابته، وأنه يرتبط معه بعلاقة جيدة ووارد أي شيء في كرة القدم.

وكان وليد سليمان قد زار محمد عبد الشافى في المستشفى بعد إجرائه لعملية جراحية عقب إصابته في لقاء القمة السبت الماضي بكسر في الترقوة، إثر كرة مشتركة بين اللاعبين.

وقال وليد سليمان لعبد الشافي: "احنا إخوات وتستحقوا المكسب.. ولم أكن أقصد إصابتك أنا كمان عندي إصابة"، ليؤكد له لاعب الزمالك عدم وجود أزمة بعدما تعرض للإصابة القوية.

وأصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، بياناً رسمياً أعلن من خلاله رفض اعتذار وليد سليمان لمحمد عبدالشافي.

كما قرر الزمالك التقدم بشكوى رسمية ضد وليد سليمان للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".