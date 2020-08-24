«ليس له علاج جذري».. المستشار الطبي لمجلس الوزراء يتحدث عن مرض مؤمن زكريا «النادر»

تحدث المستشار الطبي لمجلس الوزراء، الدكتور حسام المصرى، عن المرض الذي أصاب لاعب النادي الأهلي مؤمن زكريا.

وقال المصري، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"،: "أعتقد أن حالة مؤمن زكريا ليس لها علاج جذري".

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وأضاف المصري أن الملف الطبي لمجلس الوزراء يقوم بتلقي أي طلبات أو استغاثات من أي مواطن مصري يحتاج للعلاج.

وأشار المستشار الطبي لمجلس الوزراء إلى أن النادى الأهلي ووزارة الشباب والرياضة هي المسئولة عن علاج اللاعب مؤمن زكريا في تلك الفترة، موضحاً أنه لم يتم حتى الآن إرسال أي إستغاثة لعلاجه.

وأوضح المصري أن مرض "ضمور العضلات" مرض نادر وليس له علاج جذري، مضيفاً أنه إذا تم إرسال إستغاثة بحالة الكابتن مؤمن زكريا لها فسيتم دراستها مباشرة وعلاجه.