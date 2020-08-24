قبل دوري الأبطال.. التأجيلات تضرب الوداد والرجاء بسبب اجتياح كورونا للمغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

رغم استئناف مسابقة الدوري المغربي مجددًا عقب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، إلا أن قطبي الدار البيضاء الوداد والرجاء يعانيان نظرًا لتأجيل أكثر من مباراة لهما خلال الفترة الأخيرة.

وقبل 8 جولات من نهاية الدوري المغربي يحتل الرجاء الصدارة برصيد 45 نقطة من 22 مباراة متفوقًا على غريمه الوداد بخمس نقاط والذي يمتلك مباراة أقل بخوضه 21 مباراة.

- تأجيل مباراتين للمتصدر:

الرجاء بعد فوزه على نظيره حسنية أغادير في إطار الأسبوع الـ21 بهدفين دون رد، اصطدم بقرار من الاتحاد المغربي بتأجيل مواجهة سريع وادي زم.

قرار التأجيل جاء بسبب ظهور حالات فيروس كورونا بين لاعبي فريق وادي زم ليخوض الرجاء مباراة بعدها أمام فريق الفتح الرباطي ليفوز الفريق البيضاوي بهدف دون رد جاء عن طريق محسن متولي.

الرجاء كان من المفترض أن يخوض مباراة مساء اليوم أمام نظيره الدفاع الحسني الجديدي إلا أن الاتحاد المغربي قرر تأجيل المباراة أيضًا.

وبحسب ما جاء في البيان الذي أصدره الاتحاد المغربي، فإن نتائج المسحة الطبية قبل المباراة كشفت عن إصابة لاعبين من قبل صفوف الدفاع الحسني الجديدي.

- تأجيل ثلاث مباريات للوداد:

لم يخض الوداد أي مباراة منذ العاشر من أغسطس الماضي وتحديدًا بعد الفوز على أولمبيك خريبكة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في إطار الحسابات الأسبوع الـ21.

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الوداد كان من المفترض أن يواجه الجيش في قمة الدوري، إلا أن الاتحاد المغربي قرر تأجيل المواجهة بسبب ظهور خمس حالات فيروس كورونا وسط صفوف الفريق الودادي.

وبحسب صحيفة "المنتخب"، فإن نتائج فحوصات فريق الوداد أثبتت عن إيجابية عينة ثلاثة لاعبين وهم إسماعيل الحداد، وبدر كادارين، وإبراهيم نجم الدين، بالإضافة إلى المعالج الطبيعي وأحد المرافقين، ما يفرض دخول كل لاعبي الوداد ومرافقيهم في حجر صحي.

مباراة أخرى تأجلت كانت بين الوداد ورجاء بني ملال في لقاء كان من المفترض أن يقام الثلاثاء الماضي، حيث قرر الاتحاد المغربي تأجيل المباراة بسبب ظهور حالات كورونا بين الفريقين.

المباراة الثالثة التي تأجلت لفريق الوداد كانت أمام فريق نهضة الزمامرة حيث كان من المفترض أن تقام المباراة مساء اليوم ضمن حسابات الأسبوع الـ24.

- الديربي مهدد:

إذاعة "راديو مارس" كشفت خلال الساعات القليلة الماضية أن ديربي الدار البيضاء بين الوداد والرجاء أصبح مهددًا بالتأجيل في اللقاء المفترض إقامته يوم الأربعاء المقبل.

وكشف المصدر في تصريحات عبر الإذاعة، أن المباراة مهددة بالتأجيل بسبب حالات فيروس كورونا والتي ظهرت داخل الفريق الودادي.

ويُعد الوداد منافس الأهلي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، في المقابل يلعب الرجاء ضد الزمالك في نفس البطولة ضمن منافسات دور الأربعة.

ومن المقرر أن تقام المباراة الأولى بين الأهلي والوداد والزمالك والرجاء بالمغرب خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر، في المقابل ستقام مباراة الإياب أحد يومي الثاني والثالث بالقاهرة.