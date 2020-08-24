أبرزهم فرجاني وأوباما.. كيف سيتعامل الزمالك مع مستقبل سداسي الفريق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

استأنف فريق الزمالك مبارياته في مسابقة دوري we المصري موسم (2019-2020)، بعد جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) حيث يسعى الفريق الأبيض إلى استكمال تتويجاته سواء كانت المحلية أو الأفريقية إلى جانب العروض المميزة والتي كان آخرها الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف ضد الغريم الأهلي في لقاء أقيم مساء السبت الماضي في حسابات الأسبوع الـ21 من مسابقة دوري we المصري.

الزمالك في الموسم الماضي، استطاع أن يتوج بلقب الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخ القلعة البيضاء، هذه البطولة ساهمت في الفريق الأبيض بخوض لقاء السوبر الأفريقي ليتوج بهذه البطولة أيضًا على حساب الترجي التونسي بطل آخر نسختين من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ولم يكتف الزمالك بلقب السوبر والذي حققه في فبراير الماضي ليشهد هذا الشهر بطولة محلية للأبيض بالفوز بلقب السوبر المصري على حساب الغريم الأهلي بالفوز بركلات الترجيح عقب نهاية اللقاء في وقته الأصلي بالتعادل السلبي.

لكن وبعيدًا عن ملف مسيرة الفريق في الموسم الحالي، يوجد ملف آخر مهم لدى الفريق من خلال اقتراب نهاية عقود خمسة من لاعبي الفريق الأول وتحديدًا في عام 2021، إلى جانب نهاية عقد حازم إمام في الموسم الحالي.

- حازم إمام:

من المقرر أن ينتهي عقد قائد الفريق حازم إمام بنهاية الموسم الحالي الأمر الذي يجعله يحق له الرحيل للتوقيع والانتقال لأي نادٍ آخر مع نهاية الموسم الحالي إلا أن هذا لم يتم في ظل ارتباط اللاعب بالتجديد.

مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك كشف في تصريحات سابقة عبر قناة ناديه، أن إدارة القلعة البيضاء اقترب من التوصل لاتفاق تجديد عقد صاحب الـ32 عامًا للاستمرار في قيادة الجبهة اليمنى.

وعانى الزمالك خلال هذا الموسم وتحديدًا في الجبهة اليمنى في ظل رحيل التونسي الدولي حمدي النقاز بعد خلافات مع الإدارة البيضاء بسبب الأمور المادية، ليرحل الظهير التونسي تاركًا الفريق الأبيض في أزمة فنية.

المدير الفني للزمالك باتريس كارتيرون لجأ إلى حازم إمام لقيادة الجبهة اليمنى مع تصعيد الشاب أحمد عيد وهو ما تم الاعتماد عليه في ثلاث مباريات (مباراتين في الدوري) و(مباراة في مسابقة دوري أبطال أفريقيا).

وشهدت الفترة الماضية، ارتباط الزمالك بتدعيم الجبهة اليمنى من خلال التعاقد مع الظهير التونسي حمزة المثلوثي قائد فريق الصفاقسي في صفقة انقال حر.

- فرجاني ساسي:

يعتبر فرجاني ساسي أحد الأعمدة الأساسية في صفوف الزمالك منذ أن تم التعاقد معه من صفوف النصر السعودي في صيف موسم (2018 - 2019).

ومن المقرر أن ينتهي عقد ساسي (28 عامًا) بنهاية الموسم المقبل، إلا أن إدارة الزمالك ترغب في تجديد العقد خاصة أن الدولي التونسي يُعد من أبرز لاعبي الزمالك خاصة بعد أرقام الموسم الماضي بعدما سجل تسعة أهداف وصنع ستة أهداف حاسمة في 39 مباراة سواء كانت قارية أو محلية.

وكانت تقارير صحفية تونسية أشارت إلى أن إدارة الزمالك توصلت لاتفاق مع ساسي على تجديد العقد بحسب ما ذكرته صحيفة "الشروق" التونسية.

في المقابل، كشفت صحيفة "تونس الرقمية" أن ساسي لديه رغبة في البقاء مع الزمالك حيث لا يسعى اللاعب التونسي العودة مرة أخرى للخليج بعد تجربة في صفوف النصر السعودي.

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، علّق على موقفه من فرجاني ساسي قائلاً في تصريحات عبر شاشة "TEN" :"لا توجد أزمة في تجديد عقد فرجاني ساسي".

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- يوسف إبراهيم "أوباما":

خرجت تقارير إعلامية تكشف أن يوسف إبراهيم "أوباما"، يرفض تجديد عقده مع الزمالك والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، حيث يرغب اللاعب في خوض تجربة الاحتراف.

ويعتبر يوسف "أوباما" البالغ من العمر 25 عامًا، من الأعمدة الأساسية في فريقه خاصة منذ الموسم الماضي حيث تشير الأرقام إلى مشاركته في 50 مباراة كاملة بكافة المسابقات ليسجل 14 هدفًا إلى جانب تقديم ست تمريرات حاسمة.

وفي الموسم الحالي، شارك "أوباما" في 25 مباراة مع الزمالك ليسجل هدفين مع صناعة 8 أهداف حاسمة.

- محمود عبد الرحيم "جنش":

لاعب آخر من المقرر أن ينتهي عقده في الموسم المقبل وهو الحارس محمود عبد الرحيم "جنش" والذي ابتعد عن المشاركة في الفترة الماضية في ظل تألق الحارس الأول حاليًا محمد أبو جبل إلى جانب غياب "جنش" في الفترة الماضية بعد الإصابة التي تعرض لها رفقة المنتخب المصري بقطع في وتر أكيليس.

ويعتبر صاحب الـ33 عامًا أحد أبرز لاعبي الزمالك في المواسم الماضية خاصة بعد رحيل أحمد الشناوي إلى صفوف بيراميدز في الموسم الماضي.

ويمتلك "جنش" عدة ألقاب مع الزمالك منذ التعاقد معه من صفوف الأوليمبي السكندري في عام 2011، حيث توّج بلقب الدوري مرة إلى جانب الكونفدرالية والسوبر الأفريقي والسوبر المصري و6 مرات لقب كأس مصر.

ولم يناقش الزمالك مستقبل "جنش" حتى هذه اللحظة، فالفريق الأبيض مع بداية الموسم الحالي دعّم مركز حراسة المرمى بالتعاقد مع محمد عواد من الإسماعيلي ومحمد أبو جبل من سموحة ومحمد صبحي من بتروجيت.

- كاسونجو كابونجو:

يعتبر مستقبل المهاجم الكونغولي كاسونجو كابونجو غامضًا بعض الشيء في ظل ابتعاد اللاعب عن المشاركة بصورة أساسية في الفترة الأخيرة، حيث يعتمد الفرنسي كارتيرون على مصطفى محمد هداف الفريق في الموسم الحالي.

كاسونجو خرج على سبيل الإعارة في الموسم الحالي إلى صفوف فريق الوداد البيضاوي المغربي في صفقة ضم محمد أوناجم إلا أن المهاجم الكونغولي لم يظهر مع بطل المغرب ليعود إلى الزمالك من جديد في يناير الماضي ويتم قيده.

حاليًا الزمالك يمتلك أربعة أجانب في صفوفه بداية من المغربيين أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم والتونسي فرجاني ساسي والكونغولي كاسونجو إلا أن الفريق الأبيض قد يلجأ إلى رحيل الأخير في ظل اقتراب المثلوثي من التوقيع بالإضافة إلى الجناح الأنجولي آري بابل.

- محمود عبد الرازق "شيكابالا":

يتبقى عام واحد على عقد محمود عبد الرازق "شيكابالا" مع الزمالك، حيث خاض صاحب الـ34 عامًا عشر مباريات في جميع المسابقات ليسجل هدفًا واحدًا.

رئيس الزمالك مرتضى منصور تحدث عن مستقبل شيكابالا، قائلاً :"لا توجد عروض احتراف لشيكابالا في الدوري الأمريكي أو غيره، اللاعب يتحدث العربية فقط، ويريد العمل كمدرب في القلعة البيضاء".

وخاض شيكابالا تجربة في صفوف أبولون اليوناني خلال الموسم الماضي على سبيل الإعارة، قبل أن يعود للزمالك في الصيف الماضي.