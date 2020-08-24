مصدر في الأهلي لمصراوي: حسين السيد فسخ تعاقده مع الصفاقسي منذ أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن حسين السيد، الظهير الأيسر للفريق، فسخ عقده مع الصفاقسي التونسي منذ اسبوع.

وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه في تصريحات لمصراوي، إن السيد كان علي استعداد للسفر وانهاء التأشيرة ثم قام بالتوقيع علي عقد مد الاعارة وهو شهرين لكن ظروف الطيران حالت دون سفره ليضطر لفسخ عقده.

Advertisements

وأوضح، أن اللاعب يتدرب حاليا بشكل منفرد بعيدا عن الاهلي وينتظر معرفة موعد عودته لتدريبات الفريق وتحديد مصيره.

وأشار إلى أن حسين السيد لا يرغب لا يرغب ابدا في فكرة خروجه لأي ناد من اجل الاعارة.

وأكد المصدر، أن الظهير الأيسر للأهلي يرغب اما أن يستمر مع القلعة الحمراء ويكون له دور أو يرحل مجانا وهو ما سيطلبه فور عودته للتدريبات من جهاز الكرة.