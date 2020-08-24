سلبية مسحة كورونا لـ8 لاعبين من المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن النادي المصري، تعافي 8 لاعبين من الإصابة بفيروس كورونا بعد تحول نتيجة المسحة الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية.

وعبر موقعه الالكتروني الرسمي، أصدر المصري بيانًا رسميًا أعلن خلاله تعافي 8 لاعبين من الإصابة بفيروس كورونا وهم (أحمد مسعود، أحمد عبد الفتاح، محمد شحاته، عمرو البغدادي، محمود وادي، محمد جابر، أحمد شوشة وإسلام عطية).

وأكد النادي البورسعيدي، أن اللاعبين خضعوا لمسحة طبية صباح أمس الأحد بأحد المراكز الطبية المعتمدة من اتحاد الكرة، وأثبتت العينة تحول نتيجة المسحة من الإيجابية إلى السلبية.

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وأضاف بيان النادي المصري، أن نتيجة المسحة الطبية للاعب بهاء مجدي، ستظهر صباح غد الثلاثاء، علمًا بأنه كان قد أجرى المسحة بأحد المراكز الطبية المعتمدة بالقاهرة.

وبناء عليه، قرر طارق العشري المدير الفني للمصري، استدعاء اللاعبين المتعافين لمعسكر الفريق المغلق المقام حاليًا ببرج العرب استعدادًا لمباراته المقبلة أمام نادي مصر المقرر لها يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة دوري we المصري.

جدير بالذكر أن المصري يتواجد في المركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة، بينما يتواجد نادي مصر في المرتبة الاخيرة برصيد 18 نقطة.