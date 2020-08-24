أحمد حسن: التجاوز ضد مروان محسن "غير مقبول"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

انتقد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، تجاوزات بعض اللاعبين السابقين ضد مروان محسن لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي عقب مباراة القمة.

وتعرض مروان محسن لهجوم وانتقادات لاذعة عقب خسارة الأهلي أمام الزمالك في مباراة القمة بنتيجة 3-1، بسبب تجاهله لهجمة من زميله أليو بادجي عندما كان الفريق الأحمر متأخرًا بهدفين لهدف.

وخلال تصرحيات إذاعية لبرنامج "ملعب الصقر"، قال أحمد حسن: "من الطبيعي انتقاد الجمهور لأي لاعب عندما يقدم مستويات سيئة، ولكن عندما يصل الأمر للتجاوزات فهو أمر غير مقبول".

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وأضاف: "من المفترض أن يتفهم لاعبي كرة القدم السابقين تلك الحالة، لا يجب أن يقسو بعض المتواجدين في الاستوديوهات التحليلة، البعض يتعمد (ركوب التريند) في مواقع التواصل الاجتماعي".

وأتم: "من حق الجميع الانتقاد، ولكن بدون تجاوز في حق اللاعب".

جدير بالذكر أن والد لاعب الأهلي، خرج في تصريحات تلفزيونية أمس الأحد، ودافع عن نجله (طالع التصريحات كاملة)