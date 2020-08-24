"لم يتعمد الإيذاء".. عضو الزمالك يبرئ وليد سليمان من إصابة عبد الشافي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن وليد سليمان صانع ألعاب الفريق الأول بالأهلي، لم يتعمد إيذاء محمد عبدالشافي ظهير أيسر الفريق الأبيض، لافتًا إلى أن زيارته جاءت من أجل إيقاف الفتنة.

وتعرض عبد الشافي للإصابة خلال مشاركته في مباراة القمة بين الزمالك والاهلي بعد تدخل عنيف من وليد سليمان، ليخرج اللاعب مصابًا ويجري جراحة أمس الأحد.

وخلال تصرحيات إذاعية لبرنامج "ملعب الصقر"، قال أنور: "أبارك لجمهور الزمالك الفوز في مباراة القمة، كنا الأفضل خاصة في ظل غياب الركائز الأساسية عن الأهلي، وهو ما رجح كفة الفريق الأبيض في هذه المباراة".

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وأضاف: "زيارة وليد سليمان لعبدالشافي كانت من أجل إيقاف الفتنة على وسائل التواصل الاجتماعي".

وتابع: "خارج الملعب الجميع يرتبط بعلاقة صداقة، والإصابة لم تكن متعمدة من جانب وليد سليمان، أعتقد أنه كان يحمي نفسه فقط، وكوع اللاعب قد يكون تسبب في إصابة عبدالشافي".

وواصل: "البعض تحفز ضد وليد سليمان خاصة أنه كان وراء إصابة بعض اللاعبين في مباريات سابقة".

جدير بالذكر أن الزمالك أوقف سلسلة اللاهزيمة للأهلي خلال الموسم الجاري بالدوري، وتفوق عليه بنتيجة 3-1 في مباراة القمة بالجولة الـ21 من بطولة دوري we المصري.