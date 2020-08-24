أحمد حسن: رجيل وليد أزارو عن الأهلي "قرار خاطئ"

انتقد أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق قرار إدارة النادي الأهلي بإعارة النجم المغربي وليد أزارو إلى الاتفاق السعودي قبل 6 أشهر .
وقال أحمد حسن في تصريحاته عبربرنامج ملعب الصقر المذاع على رايو مصر: " الأهلي يعاني من قلة المهاجمين، ورحيل وليد آزارو كان قرار خاطئ، لذلك كان دور مدير الكرة، بضرورة التدخل في هذا الأمر ".
وأضاف:" كان يجب تدخل مدير الكرة في الأهلي لإبقاء بعض اللاعبين، وكان يجب أن يكون هناك تواصل مع المدير الفني في ملف صالح جمعة، للتعامل معه بالشكل الأنسب ".
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