لجنة التظلمات تستفسر عن قانونية طلب الزمالك من أحمد الشناوي

اتفق مسؤولو لجنة التظلمات باتحاد الكرة، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، على الاستفسار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن قانونية طلب الزمالك لاستعادة أمواله من أحمد الشناوي

حارس بيراميدز بالفوائد.

حصل الزمالك على حكم من اتحاد الكرة باحقيته في استرداد ٨ ملايين جنيه من الشناوي مع إيقاف اللاعب

لحين السداد لكن الأخير تظلم على القرار وتظلم الزمالك لرغبته في الحصول على المبلغ بالفوائد.

وقررت لجنة التظلمات حجز التظلمين للقرار يوم ١٧ سبتمبر المقبل مع منح الشناوي مهلة حتى يوم ١٠ سبتمبر لتقديم مستندات جديدة والاطلاع.